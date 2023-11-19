حكيم زياش يقود تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمباراة تنزانيا في التصفيات

يحل المنتخب المغربي ضيفًا ثقيلا على نظيره تنزانيا مساء الثلاثاء القادم على ستاد بنجامين مكابا الوطني ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

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ويواصل منتخب المغرب تدريباتة الجماعية استعدادا لمباراة تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المونديال .

تشكيل المغرب المتوقع لمباراة تنزانيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، يونس عبد الحميد، رومان سايس، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، بلال الخنوس، حكيم زياش.

خط الهجوم: أمين حارث، يوسف النصيري، أمين عدلي.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في التصفيات الأفريقية لمونديال كأس العالم

تبدأ مباراة المغرب مساء الثلاثاء القادم الموافق 21 من شهر نوفمبر 2023 الجاري ، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة المغرب و تنزانيا

تذاع مباراة المغرب و تنزانيا مساء الثلاثاء على قنوات اس سي الرياضية السعودية ، والقناة المغربية الرياضية .