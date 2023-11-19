محافظ قنا يجدد الثقة في رئيس مدينة قوص

قدم الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، أسمى آيات الشكر والتقدير للواء اشرف الداودي محافظ قنا على تجديد الثقة في توليه رئيسا لمركز ومدينة قوص.

وثمن الدكتور قدري رئيس هذه الثقة التي عدها وسام شرف يعتز بها، قائلا:" إن تجديد ثقة القيادة التنفيذية يضع على عاتقي مسؤوليات أكبر للمساهمة مع كافة زملائي في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المحافظة على جميع الأصعدة وعزمها على المضي قدما في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .

وعدّ قدري هذه الثقةَ حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن الغالي، مضيفا :" يسعدني أن أكون جزءاً من الإنجازات العظيمة التي تحقق في جمهوريتنا الجديدة علي ارض محافظة قنا تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واكد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز انه سوف يستكمل انجار عدد من الملفات التي تتربع علي اجندة العمل اليومي، منها متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتم تفيذها بقرى المدينه، ومتابعة ملفي المصالحات علي مخالفات البناء و التعديات علي أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلا عن ملف الاستماع إلى الشكاوي المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة.