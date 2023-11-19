حبس متهم يدير ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمركز شرطة أبوتيج ٤أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام عاطل بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل شقة مستأجرة.



وكانت قد أكدت المعلومات والتحريات التي أجرها ضباط مديرية أمن أسيوط من قيام عاطل يمتلك معلومات جنائية بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل شقة مستأجرة في مركز شرطة أبوتيج.

بعد تنظيم إجراءات الضبط القانونية اللازمة، تم الإمساك به أثناء تواجده في الشقة المستأجرة وتم ضبط بحوزته 4 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و3 طبنجات و15 فردًا محليًا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية وقطع أسلحة مختلفة وأدوات تستخدم في عملية تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

عندما تم مواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف التجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية، بالإضافة إلى إدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته للتصدي لهذه الأنشطة الغير قانونية ومحاسبته على أفعاله.

يعد القبض على الأشخاص الذين يشاركون في إنتاج وتجارة الأسلحة النارية غير المرخصة أمرًا بالغ الأهمية لدور الشرطة في الحفاظ على أمن المجتمع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سلامة الأفراد.



وفي واقعة آخرى جدد قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، الأحد، حبس تاجر سجاد 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل بائع متجول.

وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات عن بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال بائع متجول توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.