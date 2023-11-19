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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العربية: جماعة الحوثي تستولى على سفينة نقل إسرائيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

ذكرت تقارير إعلامية  اليوم الأحد، أن هناك أنباء عن استيلاء جماعة الحوثي  على سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" وعلى متنها 22 شخصا، حسبما ذكر موقع العربية.

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وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر "تيليجرام" جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وقبل وقت سابق هددت جماعة  (الحوثيون)، مساء الثلاثاء الماضي، باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

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