الأحد 19 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيجيريا تتعادل بصعوبة مع زيمبابوي في تصفيات المونديال

نيجيريا
نيجيريا

تعثر منتخب نيجيريا  أمام نظيره زيمبابوي بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب هويي.

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تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال .. زيمبابوي يتفوق على نيجيريا في الشوط الأول

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نيجيريا تسقط في فخ التعادل امام ليسوتو في تصفيات كأس العالم



أحرز والتر موسونا الهدف الأول في الدقيقة 26 لصالح زيمبابوي قبل أن يحرز إيهياناتشو هدف التعادل لنيجيريا في الدقيقة 67.

رفع منتخب نيجيريا الذي يقوده بيسيرو رصيده نقطتين في المركز الثاني خلف جنوب أفريقيا المتصدر برصيد 3 نقاط، فيما رفع زيمبابوي رصيده إلى نقطتين أيضا في المركز الثالث.

وكان منتخب جنوب أفريقيا أنتصر على بنين بهدفين لهدف، وقاد بيرسي تاو البافانا بافانا لتحقيق أول فوز لهم في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.
 

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