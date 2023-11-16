نيجيريا تسقط في فخ التعادل امام ليسوتو في تصفيات كأس العالم

في واحدة من كبرى مفاجأت الجولة الاولى من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ عن القارة الافريقية سقط منتخب نيجيريا في فخ التعادل امام منتخب ليسوتو بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات المنتخبين في التصفيات ضمن مباريات المجموعة الثالثة وهي المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب جود ويلز اكابايو بمدينة اويو النيجيرية .

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بسن المنتخبين وسط ندية مفاجأة من جانب منتخب ليسوتو الذي فاجىء نسور نيجيريا بمستواه حتى اكتملت المفاجأة في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الثاني حيث نجح منتخب ليسوتو في افتتاح نتيجة المباراة عن طريق ماكوانزي وسط ذهول كل من في الملعب .

حاول منتخب نيجيريا تدارك الموقف بشكل سريع ونجح في التعادل عن طريق اجايي في الدقيقة ٦٧ بتمريرة من ايهاناتشو .

حاولت النسور الخضراء بعد هدف التعادل الضغط على مرمى ليسوتو ودفع المدرب البرتغالي لمنتخب نيجيريا بيسيرو بالرباعي موسيس سيمون و موفي واريبو و ايانا لإنقاذ نقاط المباراة لكن فشلت كل الجهود النيجيرية في ادراك الهدف الثاني لحصد النقاط الثلاث والاكتفاء بنقطة واحدة وسط غضب جماهيري كبير .

يذكر ان المجموعة الثالثة لتصفيات القارة الافريقية تضم الى جانب نيجيريا و ليسوتو كل من رواندا و زيمبابوي و بنين وجنوب افريقيا .

وكان منتخبي رواندا و زيمبابوي قد افتتحا مباريات المجموعة الثالثة بتعادل سلبي في المباراة التي جمعت المنتخبين بملعب العاصمة الرواندية كيجالي.

هذا وسيلاقي منتخب نيجيريا منتخب زيمبابوي في مباراته القادمة بمدينة بوتاري برواندا .