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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال .. زيمبابوي يتفوق على نيجيريا في الشوط الأول

منتخب زيمبابوي
منتخب زيمبابوي

تفوق منتخب زيمبابوي بهدف من دون رد على نظيره نيجيريا ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأول لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
 

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جاء الهدف في الدقيقة 26 عبر اللاعب والتر ماسونا.
ويخوض منتخب زيمبابوي اللقاء محتلاً الترتيب الرابع برصيد نقطة وحيدة ، وهو نفس رصيد منتخب نيجيريا الذي يحل ثالثًا.

وتأتي مواعيد مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال كما يلي :

بوروندي ضد الجابون، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

موزمبيق ضد الجزائر، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "SSC SPORTS وتحديدًأ 1HD و5HD".

زمبابوي ضد نيجيريا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.
سيراليون ضد مصر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات " ON Time Sports HD 1 وSSC 1 و5 HD".
السودان ضد جمهورية الكونغو، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC Extra 1 HD".

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