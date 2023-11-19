منتخب الجزائر تتصدر المجموعة السابعة

حقق منتخب الجزائر فوزًا هامًا على موزبيق بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد دو زيمبيتو ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اقرا أيضًا..

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بدون أهداف بين الجزائر وموزبيق على ملعب دو زيمبيتو .

سجل فارس شايبي الهدف الأول في شباك موزبيق في الدقيقة 69 في أحداث الشوط الثاني .

وضعف رامز زروقي لاعب منتخب الجزائر نتبجة المباراة عند تسجيلة الهدف الثاني بصناعة محمد عمورة في الدقيقة 80.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز الجزائر بهدفين دون رد على موزبيق.

بهذه النتيجة، رفع منتخب الجزائر رصيده عند النقطة 6 متصدر ترتيب المجموعة فيما توقف رصيد موزبيق عند النقطة 3 ليحتل المركز الثالث.