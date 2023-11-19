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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الجزائر تتصدر المجموعة السابعة

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

حقق منتخب الجزائر فوزًا هامًا على موزبيق بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد دو زيمبيتو ضمن منافسات الجولة الثانية  بالتصفيات الأفريقية المؤهلة  لكأس العالم 2026.

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حسم التعادل السلبي  نتيجة الشوط الأول بدون أهداف بين الجزائر وموزبيق  على ملعب دو زيمبيتو .

سجل فارس شايبي الهدف الأول في شباك موزبيق في الدقيقة 69  في أحداث الشوط الثاني .

وضعف رامز زروقي لاعب منتخب الجزائر نتبجة المباراة عند تسجيلة الهدف الثاني بصناعة محمد عمورة  في الدقيقة 80.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء  بفوز الجزائر بهدفين دون رد على موزبيق.

بهذه النتيجة، رفع منتخب الجزائر رصيده عند النقطة 6 متصدر ترتيب المجموعة فيما توقف رصيد موزبيق عند النقطة 3 ليحتل المركز الثالث.

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