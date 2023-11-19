جامعة الفيوم توافق على 29 رسالة ماجستير و20 دكتوراة

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية في جامعة الفيوم جلستَهُ برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ ع29 ماجستير، و20 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وخلالَ هذا الاجتِماعِ تمَّ عَرْضُ خِطابِ الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير التعليم العالي بشأن الضوابط الخاصة بعقد المؤتمرات العلميَّة الدوليَّة، ومناقشة آليات تنفيذِها، كما أُحيطَ المجلسُ علمًا بالإعلان عن بَدء تفعيل مِنَصّة الأجازات الدراسيّة الإلكترونيّة بالإدارة المركزيّة للبعثات بوزارة التعليم العالي، ومناقشة أهم الضوابط الخاصة بذلك.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

تكريم 15 دارسا في جامعة الفيوم

ومن جهه اخرى قامت الجامعة بتكريمُ خمسة عشرَ دارِسًا ودارِسَةً من أبناء جامعة الفيوم من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاوِنة ضمنَ مبادرة "حاضنات الفائقين للعلوم الإنسانية"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس الجامعة. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبإشراف الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد فاروق عبد السميع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية،

وفي بداية اللقاء قدَّمَ الدكتور ياسر مجدي حتاته التهاني للدارسين الفائزين، وأكَّدَ أنَّ "حاضنات الفائقين للعلوم الإنسانية" مبادرةٌ جادَّةٌ تهدف إلى رعاية الطلاب المتفوقين، لاسيما الذين يترتب على أبحاثهم العلمية منتجٌ علميٌّ تطبيقيٌّ يُساعد في حلِّ مشكلات المجتمع.

ومن جانبه أكَّدَ الدكتور عرفه صبري حسن أنَّ الجامعة وإدارتها لا تتدَّخِرُ جُهدًا من أجل الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، والاهتمام بالباحثين، وأنه لا نهضةَ حقيقةً إلا بالنهوض بالبحث العلميِّ، لاسيَّما الذي يخدم المجتمع ويُسهم في حلِّ مشكلاتِه. كما أشار الدكتور صلاح هاشم إلى العلاقة الوثيقة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الفيوم، وأنَّ مثل هذه المبادرات تأتي في سياق تشجيع الباحثين على النهوض بمجتمعاتهم من خلال ما يقدمونه من بحوثٍ ودراساتٍ.

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