عادل حنفي: اجتماعات متواصلة لأبناء الجالية المصرية بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المصريين في الخارج في اجتماعات متواصلة لحث بعضهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: " الكل حريص ان تكون الانتخابات القادمة يتحدث عنها العالم وسوف يثبت المصريين للعالم انهم دائما وابدا هم خط الدفاع عن وطنهم".

وأضاف حنفي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هى بمثابة كرنفال وعرس ديمقراطي كبير يليق بمكانة مصر أمام العالم، مؤكدا أنه بدأ أبناء الجالية بالسعودية في توفير الباصات وغيرها من الضروريات والاستعدادات للناخبين القادمون من اماكن بعيدة، نظرا لان المملكة السعودية مترامية الأطراف.

وذكر أنه يتم باستمرار اجتماعات متواصلة لأبناء الجالية المصرية على مستوى المملكة السعودية وهى اكبر جالية عن مستوى العالم، مختتما: "ان شاء الله ستكون أيام الانتخابات تاريخية سيتحدث العالم كله عنها وعن مشاركتنا بالخارج في هذا العرس الديمقراطي الكبير.



و قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وينتظر أبناء مصر في الخارج، الانتخابات الرئاسية المقبلة للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير ولإيصال رسالة للعالم بأكمله، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد في أي قرار يخص وطنهم مثلهم مثل المصريين بالداخل.