رئيس مياه القناة انتشار كامل لسيارات شفط الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن انتشار كامل لكل المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر قد تحدث.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، عن إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات في المواقع الهامة، مؤكداً إن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، بالإضافة إلى المتابعة على شبكات الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب ومحطات الرفع، مستوى في قطاعات ومناطق إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب القناة، إنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا أن هناك متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من عمل جميع المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.