لتنفيذ خط الصرف الصحي .. غلق طريق سفاى ودعبس لمدة شهر بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتوفير طريق بديل تيسيرا على المواطنين ، من أبناء قريتى سفاى ودعبس بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا ، غلق طريق سفاى ودعبس .

وذلك من نهاية مصرف اتليدم حتى عزبة الباشا ، ( شارع الجمهورية بأبوقرقاص)، لمدة 30 يوما إعتبارا من اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 ، لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال خط طرد الصرف الصحي بالقرية ، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات المعنية ، تم توفير طريق المحيط من كوبرى عزبة الصعايدة ، تجاه جريس ، وطريق المحيط زراعات شركة السكر، كطريق بديل لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال .