الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لتنفيذ خط الصرف الصحي .. غلق طريق سفاى ودعبس لمدة شهر بالمنيا

المنيا
المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتوفير طريق بديل تيسيرا على المواطنين ، من أبناء قريتى سفاى ودعبس بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا ، غلق طريق سفاى ودعبس .

 

وذلك من نهاية مصرف اتليدم حتى عزبة الباشا ، ( شارع الجمهورية بأبوقرقاص)،  لمدة 30 يوما  إعتبارا من اليوم الأربعاء  15 نوفمبر 2023 ، لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال خط طرد الصرف الصحي بالقرية ، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

 

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ  المنيا ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات المعنية ، تم توفير طريق المحيط من كوبرى عزبة الصعايدة ، تجاه جريس ، وطريق المحيط زراعات شركة السكر، كطريق بديل لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال .

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