شركة الصرف بالإسكندرية تكشف استعدادات التعامل مع الأمطار (فيديو)

كشف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، استعدادت الشركة لمواجهة موجة الطقس السيئ بالمحافظة، موضحًا أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار ليلة اليوم الأحد، وبالتالي جرى رفع الاستعدادات وكل الأجهزة التنفيذية في المحافظة استنفرت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن الشركة توفر كل المعدات اللازمة للتعامل مع الأمطار، بأكثر من 180 سيارة ومعدة منتشرة منذ صباح أمس.

وأكد أن الأمطار بدأت الساعة 11.30 مساءً ليلة الأحد واستمرت حتى الخامسة فجر اليوم ما بين متوسطة وغزيرة على معظم أنحاء المحافظة وتم التعامل مع كل هذه الأمطار.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن بعد فترة الفجر تكررت أمطار متوسطة وخفيفة على بعض المناطق، وحاليا توجد بعض الأمطار الخفيفة على مناطق من المحافظة، مضيفًا أن بعض الأماكن مثل الطريق الصحراوي والطريق الساحلي ليس بهم خدمة صرف صحي، وبالتالي، فقد جرى الدفع ببعض السيارات هناك لجمع المياه حتى لا تحدث أية إعاقة مرورية.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

كان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين بنطاق المحافظة. وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر محافظ الإسكندرية، تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التى ترعى طفلًا يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية الأحد. واستثنى قرار المحافظ القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتى القرار حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.