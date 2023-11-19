أبوالعيش: الاستعدادات في السعودية على قدم وساق لحث المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال محمد أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعضو الاتحاد، إن الاتحاد العام بقيادة المهندس إسماعيل علي، يقوم منذ فترة ماضية للترتيب والاستعداد الكامل لعملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وعمل لقاءات مستمرة مع المسؤولين وأبناء مصر بالخارج للاجابة عن كافة استفساراتهم الخاصة بالانتخابات، وحثهم ايضا على المشاركة وبأن صوتهم أمانة.

وأضاف أبو العيش، أن المصريين في السعودية وهم أكبر جالية مصرية على مستوى العالم، على اتم استعداد وحماس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم القرار السياسي بمصر وانتخاب من يرونه أهل لقيادة البلاد، فمصر دولة قوية لا تليق الا بحاكم قوي وحكيم، قادر على إدارة البلاد وسط منطقة شديدة الاضراب، واننا كمصريين في الخارج ندعم وطننا ونلبي نداءه في كل شيء.

الاستعدادات في السعودية



وذكر أن الاستعدادات في السعودية تتم على قدم وساق لحث المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومساعدتهم في معرفة مقار لجانهم الانتخابية.

أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج



و قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وينتظر أبناء مصر في الخارج، الانتخابات الرئاسية المقبلة للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير ولإيصال رسالة للعالم بأكمله، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد في أي قرار يخص وطنهم مثلهم مثل المصريين بالداخل.