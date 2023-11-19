صفوت البنا: جموع المصريين في أستراليا مهتمين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد صفوت البنا، رئيس الاتحاد العام للمصريين في استراليا، أنه منذ معرفتهم بمواعيد الانتخابات للمصريين في الخارج، قمت بعمل تنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في ولايه نيوساوث ويلز وولاية فيكتوريا، وكذلك السفارة في كامبرا علي فتح المقرات في الإجازات، لعمل توكيلات للمرشحين حسب الرغبات، وأيضا نقوم بعمل اجتماعات دورية لحث الجالية المصرية في استراليا للتواجد في أيام الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.





وأضاف، البنا في تصريحات خاصة للوفد، أن جموع المصريين في استراليا مهتمين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولديهم انتماء كبير لمصر ام الدنيا ومساعدة وتلبية نداء وطنهم في أي وقت، مشيرا إلى أن يوم السبت والأحد القادمين سيكون هناك لقاءات مع أبناء الجالية لشرح عملية الانتخاب وحث من لم يحضر اللقاء علي التواجد.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.