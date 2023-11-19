طريقة بسيطة للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي

يعد الإفراط في تناول الأطعمة المحملة بالدهون والسكر والسعرات الحرارية كابوسًا غذائيًا كبيرًا، لكن دراسة أجراها العلماء كشفت عن طريقة للتغلب عليه، ذكرت صحيفة ديلي ميل عن هذا المشروع من قبل موظفي جامعة ليدز.

لقد تأكد العلماء من أن النشاط البدني يحمي الناس من الإفراط في تناول الطعام وما يرتبط بذلك من الرغبة في تناول طعام غير صحي - الكثير من الدقيق والأطعمة المقلية والوجبات السريعة، وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد ملاحظة 180 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا.

وارتدى المشاركون في التجربة أجهزة تراقب مستوى نشاطهم البدني وهكذا اتضح أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتحركون، قل انجذابهم إلى كل ما هو ضار.

وأولئك الذين أمضوا أكثر من ثلاث ساعات يوميًا في ممارسة النشاط البدني كانوا أقل عرضة بنسبة 15٪ للرغبة في تناول الأطعمة الدهنية يفضل هؤلاء المتطوعون عمومًا الأطعمة قليلة الدسم، وقال مؤلفو الدراسة إن المشاركين الذين مارسوا الرياضة لمدة أقل من 80 دقيقة يوميا كانت لديهم رغبة شديدة في تناول الوجبات السريعة.

ومن الواضح أنه خلال تجربة أخرى أجريت بالتوازي، حصل الأطباء على نفس النتائج تقريبًا، وتم إعطاء مجموعتين من المتطوعين نوعين من العصيدة - عالية ومنخفضة السعرات الحرارية، وتبين أن الأشخاص النشطين بدنياً، بعد تناول العصيدة ذات السعرات الحرارية العالية، تناولوا طعاماً بسعرات حرارية أقل، بينما تناول بقية المشاركين نفس الطعام عالي السعرات الحرارية في المرتين.

وذكر الأطباء أن النشاط البدني لا يعني بالضرورة التدريب الشاق في صالة الألعاب الرياضية ومن المهم التحرك من حيث المبدأ، دون قضاء الكثير من الوقت في وضع ثابت، وهم مقتنعون بذلك.