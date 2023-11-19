"مكانة الأب والأم في الإسلام".. ندوة دينية لطلائع القليوبية

نفذت الإدارة العامة للنشء بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ندوة حول النبى وحث الاطفال على العلم ضمن برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة بمركز شباب كفر مناقر التابع لادارة شباب بنها برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية .

وذلك بحضور فضلة الشيخ احمد سلمى محمد النادى الواعظ الدينى بالأزهر الشريف ، حيث تحدث فضيلته مكانة الام والاب فى الاسلام إحسان عشرتهما، وتوقيرهما، وخفض الجناح لهما، وطاعتهما في غير المعصية، وإلتماس رضاها في كل أمر، كما يجب على كل اب وام مراعاة ابناءهم لتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، وغرس قيم الانتماء للأوطان في نفوسهم، فضلًا عن ملء الفراغ الثقافي، وتعزيز المنهج العلمي لديهم، وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج والفاعليات التى تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعى للنشء والشباب ، والإهتمام برفع الواعظ الدينى للشباب من مختلف الأعمار السنية .

كما يهدف البرنامج الى التعرف علي القضايا الدينية، وتقديم نماذج من حياة الصحابة والتابعين، وكيفية تطبيق هذا فى واقعنا، تصحيح المفاهيم الدينية ، تبصير النشئ نحو الطريق الصحيح ، وتوجيهه التوجيه السليم ،وغيرها من المجالات ، والرد على الأسئلة الشائعة والاستفسارات التى ترد فى أذهان النشء والشباب والأسر.

جدير بالذكر أن برنامج الرواق يستمر لمدة تسعة أشهر متتالية داخل مراكز الشباب بالقليوبية ، بواقع مركزين كل اسبوع ،جاء ذلك في ضوء البروتوكول بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة ، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.