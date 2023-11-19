أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة

واصلت أسعار الخضروات تباينها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم الأحد في الأسواق المصرية والمحلية، وسجلت سعر كيلو البامية مابين 29 إلى 33 جنيها.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات اليوم الأحد في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

قائمة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد

سوق الخضار

سجل سعر سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس فيسجل ما بين 8.5 جنيه، و14.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البصل فيتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيها.

سجل سعر كيلو ما بين الكوسة 3.5 جنيه و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر ما بين 4 إلى 9 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا ما بين 4.5 و6.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان ما بين 1.5 و3 جنيهات.

سجل سعر كيلو الباذنجان الرومى ما بين 1 و2.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض ما بين 1.5 و3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومى ما بين 5.5 و8.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامى ما بين 3 و6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الألوان ما بين 21 و25 جنيها.

سجل سعر الملوخية ما بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 7 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية ما بين 29 و33 جنيها.

سجل سعر كيلو البسلة ما بين 10 و22 جنيها.

سجل سعر كيلو السبانخ ما بين 10و 12 جنيها.

سجل سعر كيلو القلقاس ما بين 8 و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطا ما بين 3 و6.5 جنيهات.

قائمة بأسعار الفاكهة اليوم.

سجل سعر كيلو العنب الأحمر «رومي» ما بين 10 و13 جنيها

سجل سعر كيلو العنب المستورد الأصفر إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو التفاح السورى واللبنانى ما بين 18 و28 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح السمانى ما بين 9 إلى 15 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح الزغلول ما بين 16 و20 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح الرملى ما بين 8 و12 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح السيوى ما بين 30 و40 جنيها.

سجل سعر كيلو الجوافة ما بين 6 و12 جنيها.

سجل سعر كيلو الرمان ما بين 8 و22 جنيها

سجل سعر كيلو الكنتالوب ما بين 9 و14 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكاكا ما بين 10 و20 جنيها.