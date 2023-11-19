الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبير اقتصادي يحذر من وصول الدولار لـ 100 جنيه

الدولار
الدولار

توقع الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، وصول أسعار الدولار الأيام المقبلة إلى 100 جنيه، وذلك بسبب الشائعات التى يطلقها تجار السوق السوداء.

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وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أنه فى حالة ارتفاع أسعار الدولار فى السوق سيساهم فى ارتفاع أسعار السلع فضلًا عن وقوع أضرار جسيمة بالبنوك.

سعر الدولار اليوم الأحد 19-11-2023 في سوق الصرافة

شهد سعر الدولار اليوم الأحد، بداية التعاملات الأسبوعية لسوق الصرافة، ثباتا أمام الجنيه، حيث حقق أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

وبلغ  سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

 

ووصل  سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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