رفع مياة الأمطار من أعلى أسطح المناطق الأثرية بالإسكندرية

اعلنت اثار الاسكندرية حالة الطوارى وقامت على الفور بتشكيل غرفة عمليات، برئاسة محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، لمتابعة سقوط الأمطار، بناء على تعليمات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لمدير عام اثار الإسكندرية، لمتابعة النوات طوال السنة، والتنسيق مع الأجهزة المحلية ورفع مياة الأمطار من أعلى أسطح المناطق الأثرية أولا بأول.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة من خلال اللجنة المفعلة طوال السنة، بعضوية كل من، مديرعام منطقة وسط ومدير عام منطقة شرق ومديرعان عام منطقة غرب ومدير منطقة أبو مينا والمشرف العام على قلعة قايتياى لرصد حالة المواقع والمبانى، واتخاذ كل مايلزم لحماية المواقع الاثرية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة.

كانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية فجر اليوم الأحد لسقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح وانخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع نوة المكنسة التي تمتد لنحو 4 أيام مصحوبة بأمطار شديدة ورياح شمالية غربية.

ويؤثر منخفض جوي عميق متمركز شرق البحر المتوسط على شمال مصر حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل الي البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على السواحل الشمالية تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.،ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطواريء والاستعداد القطوى للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية تشهد الإسكندرية والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وأعلنت شركة الصرف الصحي برئاسة المهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة، رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأحوال الجوية، المصحوب بهطول الأمطار، اذ تم الدفع بنحو 187 سيارة ومعدة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.