بعد خناقة التيك توك.. إنذار رسمي لنقيب الممثلين بتحاليل مخدرات للفنانة مها أحمد وفادي خفاجة

ارسل ايمن محفوظ المحامي بالنقض انذار رسمي لنقيب الممثلين د. اشرف ذكي يطالبه بتحاليل مخدرات ومسكرات للفنانه مها احمد وفادي خفاجه بعد تبادل السباب والاتهامات بينهما علي التيك توك ومنها تعاطي المخدرات والمتاجره بحياتهم الشخصيه.

وبدا ايمن محفوظ المحامي بالنقض انذاره بانه بعد.. تعدد مخالفات الفنانه مها احمد وفادي خفاجه اعضاء نقابه المهن التمثليه بظهورهم علي منصه التيك توك بشكل مهين لكل القافله الفنيه في مصر ومع صمت النقابه غير المبرر بعدم اتخاذ اجراءات ضد مثل تلك التصرفات المشينه . لهذا قدمت انذار رسمي لنقيب الممثلين بتطبيق القانون لمواجهه ذلك الامرالخطير.

واشار محفوظ بانذاره بانه طبقا لنص المادة 3من قانون المهن التمثيليه بان أغراض النقابه. تتمثل في العمل على ترقية مستوى أعضائها أدبيا وماديا و النهوض بمهنه الفن مع رعاية حقوق الأعضاء وتقوية روابط الزمالة بين الأعضاء وانهاء نزاعاتهم مع السعي لإيجاد فرص عمل لهم.

وطبقا لنص الماده 12 من ذات القانون يفرض على عضو نقابه الممثلين أن يراعي في سلوكه آداب وتقاليد مهنته وأن يتجنب الجدل في مسائل غير فنيه..

واكمل محفوظ في انذار بعد تبادل الاتهامات والالفاظ النابيه بين مها وخفاجي علي التيك توك يسير للوجود خلل في منظومه العقاب بالنقابه مما يدفع الفنانين للتكرار الاساءه للانفسهم والفن

علي الرغم من سلطه نقابه الممثلين ونقيبهافي توقيع الجزاء العقابي طبقا لنص الماده 36 من القانون باحاله الى هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمرا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء التصرف في واجبات المهنة.بمخالفه القانون.

واختتم محفوظ انذار لنقيب الممثلين بمطالبته باحاله مها احمد وفادي خفاجه للمجلس التاديب مع الزامهم بتقديم تحاليل من مؤسسات طبيه معتمده للكشف في دمائهم عن المخدرات والمسكرات.

ولكن قبل المطالبه بتوقيع العقاب علي النقابه اتخاذ دورها الذي فرضه القانون في توفير فرص عمل كريمه للاعضاء النقابه