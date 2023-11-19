تكليف لبنى فريد للقيام بأعمال عميد كلية التجارة في جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة لبنى فريد وكيلة كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب للقيام بأعمال عميد كلية التجارة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن تكليف الدكتورة لبنى فريد لحين إتمام إجراءات تعيين عميد لكلية التجارة.

توجيهات رئيس جامعة القاهرة

ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتورة لبنى فريد بضرورة أن يكون العمل داخل كلية التجارة خلال الفترة المقبلة في إطار بيئة العمل المؤسسي، وفي إطار تحقيق الإنصاف والرضا الوظيفي، والتواصل الإيجابي مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين.

وشدد رئيس جامعة القاهرو على أن تكون الأولوية للعمل بروح الفريق في بيئة عمل إيجابية، والتأكيد على استقرار العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الأكاديمية، علاوة على تحسين مستوى الأداء في إنجاز الخطط وتحقيق المستهدفات.