القومي لثقافة الطفل يعلن القائمة القصيرة لمسابقة الرواية لليافعين

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أ.د/ هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وبرئاسة الكاتب محمد ناصف عن القائمة القصيرة لمسابقة "رواية اليافعين" والتي أعلن عنها المركز في فبراير الماضي.

أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة



جدير بالذكر أن أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم:

- انتصار عبد المنعم عن رواية أجنحة ليست للطيران

- رضا سلام عن رواية هل تصدقون ما حدث؟!

- صفاء عبد المنعم عن رواية جدو نعيم

- عبد العزيز دياب عن رواية كائنات ورقية

- مصطفى السيد الششتاوي عن رواية مغامرون في جبل الكنوز

- هاني قدري عن رواية متلازمة أمل

وأكد ناصف أن المركز سيقوم بطباعة الستة أعمال بالقائمة القصيرة، وقريبًا سيعلن المركز عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين سيحصلون على الجوائز المادية بجانب طباعة رواياتهم.