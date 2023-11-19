أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة خلال ال٤٨ ساعة المقبلة بسبب المنخفض الجوي

في أخر تحديث لصور الأقمار الصناعية.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الدول المطلة على شرق البحر المتوسط ( فلسطين- الأردن- سوريا- لبنان- شمال جمهورية مصر العربية) ستشهد منخفض جوى متعمق متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا.

ولفتت "الهيئة" إلى أن هناك سحب ممطرة مستمرة في التدفق على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، موضحة أنه من المتوقع أن تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد ومناطق من شمال الصعيد مع تقدم الوقت.

أقوى تأثير بفلسطين

ويشار إلى أن المنخفض يتقدم بداية من اليوم الأحد، ليشمل جميع السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فضلًا عن أن حركة الرياح تنشط على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

فيما أكدت الأرصاد أن المنخفض تنتهي رحلته بتأثير قوي على فلسطين وبلاد الشام.

أمطار رعدية ومتوسطة

وتُجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين - الضبعة - الأسكندرية - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ ( واعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى ( شمال محافظة الدقهلية - دمياط - بورسعيد)

كما يشهد غدا أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح - جنوب محافظتي البحيرة والدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) تمتد مساء إلى القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس)، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على ( الفيوم - بني سويف - جنوب سيناء - منطقة خليج السويس)، وأمطار متفاونة الشدة تصل لحد السيول شمال ووسط سيناء).