الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت مدن وقري محافظة البحيرة صباح اليوم الأحد موجة من الأمطار الغزيرة صاحبها إنخفاض في درجات الحرارة ، ورياح متوسطة ، خاصة في المراكز الشمالية للمحافظة ، وهي كفر الدوار ورشيد وإدكو وأبو حمص والمحمودية ، بينما شهدت باقي مراكز المحافظة أمطار متوسطة .

وتحولت الميادين والشوارع إلي برك من المياة بسبب إنسداد صفايات المطار وعيوب في عمليات الرصف .

وسارعت الوحدات المحلية بالمدن والقري بالدفع بالمعدات والأطقم وسيارات الكسح لسحب المياة المتراكمة في الميادين والشوارع ،لضمان سيولة المرور وسهولة حركة المشاة.

وفي قري كفر الدوار وأبو المطامير وحوش عيسي ، تم فصل التيار الكهربائي خوفا من تساقط الأسلاك والأعمدة ، والحفاظ علي أرواح المواطنين .

كما سادت حالة من الفرحة بين المزارعين بعد سقوط الأمطار ، لتوفير نفقات مياة الري ، وقدرة مياة الأمطار علي قتل الآفات الضارة بالزراعات 

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