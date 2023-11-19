أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة بالبحيرة

شهدت مدن وقري محافظة البحيرة صباح اليوم الأحد موجة من الأمطار الغزيرة صاحبها إنخفاض في درجات الحرارة ، ورياح متوسطة ، خاصة في المراكز الشمالية للمحافظة ، وهي كفر الدوار ورشيد وإدكو وأبو حمص والمحمودية ، بينما شهدت باقي مراكز المحافظة أمطار متوسطة .

وتحولت الميادين والشوارع إلي برك من المياة بسبب إنسداد صفايات المطار وعيوب في عمليات الرصف .

وسارعت الوحدات المحلية بالمدن والقري بالدفع بالمعدات والأطقم وسيارات الكسح لسحب المياة المتراكمة في الميادين والشوارع ،لضمان سيولة المرور وسهولة حركة المشاة.

وفي قري كفر الدوار وأبو المطامير وحوش عيسي ، تم فصل التيار الكهربائي خوفا من تساقط الأسلاك والأعمدة ، والحفاظ علي أرواح المواطنين .

كما سادت حالة من الفرحة بين المزارعين بعد سقوط الأمطار ، لتوفير نفقات مياة الري ، وقدرة مياة الأمطار علي قتل الآفات الضارة بالزراعات