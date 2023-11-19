أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بالإسكندرية

شهدت محافظة الاسكندرية مند فجر اليوم الاحد هطول امطار غزيرة على شرق وغرب المدينة وصاحبها نشاط فى حركة الرياح، بسبب منخفض جوي يضرب البلاد، مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة والرعدية على جميع الأنحاء، ما دفع محافظة الإسكندرية، لإعلان اليوم إجازة استثنائية بجميع مدارس المحافظة سواء الحكومية أو الخاصة أو المعاهد الأزهرية.

شهدت غرب المدينة هطول امطار غزيرة بغرب المحافظة مما تسبب فى غرق بعض الشوارع الجانبية مما تؤثر على الحركة المارة وعرقلة حركة المرور .

كان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين بنطاق المحافظة. وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التى ترعى طفلًا يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية الأحد. واستثنى قرار المحافظ القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتى القرار حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء مهندس، محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة، أنه تقرر رفع درجات الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بكافة مرافقها ووقف جميع الإجازات والراحات.

وأشار ت شركة الصرف الصحي، إلى أن عروس البحر الأبيض المتوسط، من المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة هطول أمطار متوسطة تزيد تدريجيا مع ساعات الفجر لتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية احيانًا.

اضافت إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح وتتراوح سرعتها من 50 إلى 70 كيلو متر فى الساعة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الامواج على البحر المتوسط يتراوح من 3 إلى 5 أمتار.