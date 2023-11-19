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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب التمريض تشهد تخريج دفعة من دبلومة إدارة المستشفيات ومكافحة العدوي والجودة

نقيب التمريض تشهد
نقيب التمريض تشهد تخريج دفعة من دبلومة إدارة المستشفيات

شهدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، تخريج دفعة من دبلومة إدارة المستشفيات ومكافحة العدوي والجودة بمحافظة أسوان، والتى نظمتها النقابة العامة للتمريض بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لافته إلى إنه تم تكريم خريجى الدفعة البالغ عددهم 60 عضوًا.

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جاء ذلك الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، بمحافظة أسوان، وذلك برعاية اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان وبحضور الدكتور ايهاب حنفى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وكلية التمريض بأسوان، وعدد من القيادات الصحية والكوادر التمريضية.

نقيب التمريض تشهد تخريج دفعة من دبلومة إدارة المستشفيات


وأشادت الدكتورة كوثر محمود خلال الإحتفالية بمجهودات التمريض المصرى وتفانيه فى العمل ودورهم الهام فى المنظومة الصحية وخدمة المريض المصرى، لافته إلى أن دور التمريض فى خدمة المرضى موجود منذ قديم الأزل، حيث تعد الصحابية رفيدة الأسلمية أول ممرضة وطبيبة فى التاريخ كما كامت  تعتبر خيمة رفيدة الأسلمية أول مستشفى ميداني مسجل في التاريخ.
وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه يبلع اجمالى العاملين بالتمريض فى محافظة أسوان نحو 8000 عضو بالتمريض، لافته إلى أنه تم تكريم 300 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى بالمحافظة.
وفى ختام كلمتها بالمؤتمر، أكدت نقيب للتمريض على ضرورة دعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاة القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية من جانب أطقم التمريض وأسرهم للإدلاء بأصواتهم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من الوطن.

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