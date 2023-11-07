جامعة أسيوط تستقبل فريق الجودة التابع للهيئة القومية لتجديد اعتماد كلية التمريض

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط فريق مراجعى الهيئة القومية لضمان الجودة، والتأهيل للاعتماد، التابع لوزارة التعليم العالى، وذلك تمهيداً؛ لتجديد اعتماد كلية التمريض، من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد، وذلك برئاسة؛ الدكتور جمال محمد محمود، وعضوية؛ الدكتورة نجلاء عبدالموجود، الدكتورة صباح سعد السيد ، والدكتورة جيهان محمد أحمد، وبحضور الدكتورة سماح عبدالله عميد كلية التمريض، والدكتور إبراهيم إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة أماني الشريف نائب مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى؛ حرص إدارة الجامعة على مواكبة معايير الجودة، والتميز، وتطبيق ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، فى تطبيق معايير جودة التعليم العالى، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى تطبيق نظم الجودة فى القطاع الصحى بشكل متكامل؛ بما يضمه من كليات، ومعامل طبية، ومستشفيات جامعية، وذلك انطلاقاً من الدور المتميز الذى يقدمه القطاع الطبي بالجامعة؛ فى خدمة ملايين المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، بمختلف تخصصاتها.

ومن جانبها؛ أشارت الدكتورة سماح عبدالله أن الهدف من الزيارة؛ هو تجديد اعتماد كلية التمريض من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثانية، حيث حصلت الكلية على الاعتماد فى يونيه 2018، مشيدة بدعم إدارة الجامعة للكلية من خلال؛ توفير كافة الاحتياجات اللازمة لها لتجديد الاعتماد؛، مشيرةً كذلك إلى حرص إدارة الجامعة على تطوير العملية البحثية، والتكنولوجية بالكلية، وكذلك تطوير البنية التحتية لها.

والجدير بالذكر؛ أن زيارة فريق المراجعين، تمتد فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، ومن المقرر أن يقوم فريق المراجعين بتفقد معامل الكلية بالأقسام المختلفة، والتى تشمل معامل أقسام؛ تمريض الأطفال، الحالات الحرجة، تمريض الباطني والجراحي، تمريض صحة المجتمع، هذا إلى جانب تفقد عدد من الوحدات، والإدارت بالكلية، بالإضافة إلى لقاء فريق المراجعين؛ بأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

جانب من الاجتماع