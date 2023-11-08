مستشفى القلب بأسيوط ينظم اللقاء التعريفي الثاني لامتياز كلية التمريض والمعهد الفني

نظم مركز التدريب والتعليم المستمر بمستشفى القلب بجامعة أسيوط، يوما تعريفيا لامتياز كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى القلب.

تضمن اليوم محاضرة للتعريف بالهيكل التنظيمي للمستشفى، والأقسام المختلفة، والخدمات التي تقدمها، ومشاركة المستشفى بالمبادرات الرئاسية التي تتبناها، للدكتورة صفاء محمود مدير إدارة الجودة بالمستشفى، ومحاضرة عن أخلاقيات المهنة والحقوق والواجبات المفروضة عليهم أثناء فترة الامتياز، ومدى الاستفاده التي يمكن أن يحققوها خلال تواجدهم في المستشفى، للدكتورة صفاء عمران كمال مدير مركز التدريب والتعليم المستمر، ومحاضرة حول أساسيات مكافحة العدوى والتصرف السليم عند الإصابة، للدكتورة ألفت فاروق ثابت زميل تمريض باطني وجراحي.

جانب من اللقاء التعريفي الثاني

جانب من اللقاء التعريفي الثاني