مصر وسيراليون الليلة.. موعد ومعلقي المباراة والقنوات الناقلة

مصر وسيراليون، مواجهة علي صفيح ساخن تنطلق مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي يحتضنها أرضية ملعب "صامويل كانيون دو الرياضي".

وتترقب الجماهير المصرية انطلاق صافرة اللقاء، وذلك لمتابعة أداء الفراعنة بعد الظهور الممتع في لقاء جيبوتي الأخير والفوز بسداسية نظيفة بالجولة الأولي.

ونعرض في السطور التالية موعد ومعلقي المباراة والقناة الناقلة:

موعد مباراة مصر وسيراليون:

تنطلق مباراة مصر وسيراليون، في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم 19 نوفمبر 2023 بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

تُنقل مباراة مصر وسيراليون، عبر قنوات:

ON Time Sports HD 1

وSSC 1

و5 HD.

معلق مباراة مصر وسيراليون اليوم

يتولى مشاري القرني مهمة التعليق على المباراة على شبكة قنوات SSC، فيما لم يعلن حتى الآن عن معلقي قناة أون تايم سبورتس.

قائمة منتخب مصر:

محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.