بيطري الشرقية يُنظم ندوة تعريفية عن مميزات برنامج دعم" الطبيب البيطرى "

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن أن المديرية نظمت بالتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين ووزارة الزراعة؛ ندوة تعريفية بعنوان (أهداف ومميزات برنامج دعم الطبيب البيطرى ودوره فى توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات فى مجال الثروة الحيوانية و الطب البيطري ) بقصر الثقافة بالزقازيق.

حضر اللقاء الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين، والدكتور عبد العليم فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية، والدكتورة شهيرة الحنفي مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، ومسئولي برنامج دعم الطبيب البيطري الدكتور محمود حسين عفيفي المدير التنفيذي لبرنامج دعم الطبيب البيطري، وعمرو شعلان ممثل البنك التجاري CIB الدولي الوكيل لبرنامج دعم الطبيب البيطري، وعدد كبير من الأطباء البيطرين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن البرنامج يقدم الدعم المادي على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة ومتناقصة مع تسهيلات في السداد، بقروض مدتها سنة بفائدة ٦.٥%، وعلى ثلاث سنوات بأقساط نصف سنوية بفائدة بسيطة، ومتناقصة ٧.٥% مع فترة سماح، وقرض طويل الأجل مدته ٥ سنوات ويمكن أن يتخلله سنتين سماح للأقساط، وليست الفوائد والفائدة ٨.٥%، وبسيطة ومتناقصة بأقساط نصف سنوية، مؤكدا أن هذه الفوائد متميزة عن باقي البنوك، ويأتي ذلك في ظل رؤية الدولة لتمكين المرأة يتم تقديم القروض للطبيبات بفائدة ٣% .

ولفت مسئولي البرنامج على أن هناك مستفيدين كثيرين من الأطباء من هذه القروض، موضحا أن البنك وكيلا في هذا البرنامج بمبلغ محدد، ويقدم للأطباء البيطريين فقط سواء حكوميين أو في العمل الحر، ما دام مقيدا بالنقابة ولأي سن، والبنك يساعد في عملية التسويق، والترويج للبرنامج، وبمعدلات فائدة ميسرة

وفي نهاية الندوة أكد مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت للتعريف ببرنامج دعم الطبيب البيطري وأهميته لإتاحة فرص عمل للأطباء، وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة للمساعدة في عمل المشروعات التي تساعد على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير غذاء من أصل حيواني أمن وصحي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.