5 أمراض تهدد الأشخاص في فصل الشتاء.. كيف تحمي نفسك؟

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يبدأ في 21 ديسمبر المقبل، يتعرض العديد من الأفراد للإصابة بأمراض مختلفة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد وغيرها من الأمراض التي يكثر انتشارها في فصل الشتاء، نظرًا لأن معظم هذه الأمراض تكون معدية مما يساعد على انتقالها بشكل سريع بين الأشخاص نتيجة لضعف الجهاز المناعي.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" أبرز الأمراض الأكثر شيوعًا وانتشارًا في فصل الشتاء:

نزلة البرد:

تعتبر نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا في فصل الشتاء وتحدث بسبب ضعف الجهاز المناعي بالإضافة إلى تغير الفصول، وتشمل بعض الأعراض الشائعة سيلان الأنف والسعال والاحتقان وجفاف الحلق وآلام الجسم، وقد يعانى الأطفال الصغار والرضع من البرد بشكل متكرر.

الالتهاب الرئوى:

عادة ما يصاب الأطفال والكبار بالالتهاب الرئوي الذي يحدث بشكل متكرر في فصل الشتاء، ويصاب الأشخاص دومًا بالالتهاب الرئوي بسبب البكتيريا والفيروسات التي تتكاثر وتستقر في ثقوب صغيرة في الرئة، ويمكن أن تختلف الالتهابات البكتيرية فى شدتها من معتدلة إلى شديدة.

الربو:

يعتبر الربو أحد الأمراض التي تظهر عادة في فصل الشتاء، كما أنه حالة مزمنة تؤثر على الجهاز التنفسي، يتميز بانقباضات الشُعب الهوائية وانتفاخها مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

ويمكن أن يسبب الربو أعراضًا، مثل ضيق في التنفس، وزيادة إفراز المخاط، والسعال الجاف، أو مصحوب ببلغم، قد يكون الربو ناتجًا عن الحساسية لمواد معينة، أو عوامل بيئية، ويمكن أن يتطور مع العمر، أو يتأثر بظروف محددة.

الحساسية:

دومًا ما ترتفع فرص الإصابة بالحساسية والحساسية الموسمية بسبب التقلبات الجوية، أبرز أنواع الحساسية هي حساسية الصدر والربو، من أبرز الأعراض: ضيق التنفس وغيرها من الأعراض المزعجة، إلا أنه يجب التواصل مع الطبيب المختص لإيجاد علاج مناسب للحالة.

آلام المفاصل:

تعتبر آلام المفاصل من أكثر الأمراض التي يواجهها بعض الأشخاص خلال الطقس البارد، نتيجة لقلة الحركة وعدم تناول الأطعمة الصحية.

وفى أغلب الأحيان يصيب التهاب المفاصل كبار السن، ويمكن أن يتسبب الانخفاض المفاجئ فى درجة الحرارة فى آلام المفاصل التى تجعل الأشخاص غير قادرين على الحركة.

طرق الوقاية من أمراض الشتاء:

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

تغطية الأنف والفم عند العطس والسعال في حال الإصابة بنزلة برد شديدة

تناول الكثير من الماء وحافظ على رطوبتك.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، بينها الحمضيات والفلفل الرومي.