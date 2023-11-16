7 نصائح بسيطة لمكافحة الأكزيما خلال الشتاء

يمكن أن يؤدي فصل الشتاء والطقس البارد إلى تفاقم أعراض الأكزيما ويؤدي إلى نوبات غضب غير مريحة وتهيج الجلد.

الأكزيما هي مجموعة من الأمراض الجلدية المزمنة التي يمكن أن تسبب التهابًا وتهيجًا وتورمًا في الجلد والتهاب الجلد، وهو ما يعني التهاب الجلد، غالبا ما يستخدم كمرادف للأكزيما، على الرغم من أنه لا تعتبر جميع أنواع التهاب الجلد أكزيما.

وشارك أحد الأطباء نصائحه حول كيفية التعامل مع الآثار الضارة للطقس البارد على بشرتك هذا الشتاء.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج للأكزيما، إلا أن الطرق والعلاجات المختلفة يمكن أن تساعد في السيطرة على أعراضها، ومن المهم أن تتذكر أن بشرة كل شخص مختلفة، وما يناسب شخصًا قد لا يناسب شخصًا آخر. يقول طبيب الأمراض الجلدية غريغوري غولدين لـ MedicForum: "من المهم استشارة طبيب الأمراض الجلدية أو الطبيب لوضع خطة علاجية طويلة الأمد للإكزيما".

قم بمقاومة هواء الشتاء الجاف عن طريق اختيار مرطب غني ومطري يشكل حاجزًا وقائيًا لحبس الرطوبة والحفاظ عليها، مما يمنع التهيج والجفاف.

قم بالتبديل إلى زيوت الاستحمام أو المنظفات المرطبة

اختاري زيوت الاستحمام أو المنظفات المرطبة بدلاً من جل الاستحمام التقليدي، الذي يمكن أن يسبب تهيجًا للجلد، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأكزيما. تعمل هذه البدائل على تنظيف البشرة مع الحفاظ على توازن رطوبتها الطبيعي.

الحد من الاستحمام الساخن

في فصل الشتاء، يكون الاستحمام بالماء الساخن أمرًا مغريًا، ولكنه قد يساهم في جفاف الجلد، الاستحمام بالماء الدافئ والاستحمام لفترة قصيرة سيساعد على منع تهيج الجلد وتفاقم أعراض الأكزيما.

البقاء رطبًا

تأكد من حصولك على كمية كافية من الماء وشرب الكثير من الماء، حتى في الطقس البارد، ويعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا لصحة الجلد، خاصة للأشخاص المعرضين للأمراض الجلدية مثل الأكزيما، وشاي الأعشاب والماء الدافئ مع الليمون هي خيارات ممتازة.

احمِ نفسك من الطقس القاسي

عند الخروج في الطقس البارد، استخدم الأوشحة والقفازات والقبعات لحماية بشرتك من الرياح القاسية والهواء الجاف ومنع التعرض غير الضروري.

استخدم جهاز ترطيب الهواء

قم بمواجهة تأثير الجفاف لأنظمة التدفئة الداخلية عن طريق تشغيل جهاز ترطيب، وهذا يساعد على إعادة الرطوبة إلى الهواء، مما يفيد بشرتك.

اختر المنتجات الخالية من العطور

اختاري منتجات العناية بالبشرة المضادة للحساسية والخالية من العطور، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة خلال فصل الشتاء، ويمكن أن تكون العطور مهيجة للجلد، واختيار هذه البدائل يقلل من خطر ردود الفعل السلبية.