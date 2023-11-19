منتخب مصر يواجه سيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

يستعد منتخب، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مباراة هامة، مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب سيراليون، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر رفقة سيراليون في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب إثيوبيا وغينيا بيساو وجيبوتي وبوركينا فاسو.

منتخب مصر يبحث عن تأكيد الصدارة أمام سيراليون

يبحث منتخب مصر من لقاء اليوم لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق مباراة مصر وسيراليون، في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم 19 نوفمبر 2023 بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون اليوم

تُنقل مباراة مصر وسيراليون، عبر فضائية ON Time Sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.

معلق مباراة مصر وسيراليون اليوم

يتولى مشاري القرني مهمة التعليق على المباراة على شبكة قنوات SSC، فيما لم يعلن حتى الآن عن معلقي قناة أون تايم سبورتس.

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا وهم: وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.