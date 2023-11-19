محافظات تعلن تعطيل الدراسة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس

أعلنت محافظات مطروح وكفر الشيخ والإسكندرية، اليوم الأحد، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، تشمل هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

درجة الاستعداد القصوى

وفي محافظة الإسكندرية، رفع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى، مع المتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية، بالمواطنين توخي الحذر أثناء هطول الأمطار، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم وضع السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

وفي محافظة مطروح، قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة الطلاب، وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، الاستعدادات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مع رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب أي تراكمات مياه أمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والتي تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة وقد تصل في شدتها إلى رعدية، اليوم الأحد.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، ورفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على استمرار التنسيق المستمر بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور والحماية المدنية، مناشدًا المواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافة الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر موجة الطقس السيئ حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتعرض البلاد لانخفاض في درجات الحرارة، مع هطول أمطار غزيرة ورعدية على شمال البلاد، ونشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ، والابتعاد عن الأماكن المعرضة للغرق، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة بشكل مستمر.