تعطيل الدراسة بمحافظة مطروح بسبب سوء الطقس

قرر محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، تعطيل الدراسة غدًا الأحد في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية.

جاء قرار محافظ مطروح حرصًا على سلامة الطلاب، وذلك وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية، طبقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع توقع بسقوط أمطار غزيرة.

كما تتوقع الأرصاد الجوية، أن يحدث تكاثفًا للسحب على غرب مطروح، مع وجود سحابة ماطرة على مشارف مطروح، على أن تكون بداية المنخفض الجوي المنتظر، الليلة، وغدًا.