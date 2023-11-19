رئيس مركز قوص يشرف علي عمليات توزيع السكر المدعم

اشرف الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، ونائبه فراج الوحش علي عملية توزيع الكميات الإضافية من السكر المدعم الواردة الي المدينة بسعر ٢٧ للكيلو، وذلك في اطار سياسة تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين البسطاء ضمن اعمال المبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية.

واوضح قدري، أنه يتم ضخ كميات اضافية من السكر المدعوم بشكل يومي، ويتم توزيعه فور وصوله علي منافذ المختلفة بالمدينة والقري التابعة لها، مؤكدا انه يتم توزيعه تحت اشراف مباشر من السادة رؤساء القري وسكرتاري الوحدات لضمان استفادة اكبر قدر من اهالينا بمختلف الربوع والنجوع من التخفيضات التي تنال السلع الأساسية.

من جانبه اكد فراج الوحش ان الوحدة حريصة علي توزيع كمية محدودة لكل مواطن، ليتمكن الجميع من الحصول على السلع المدعمة الواردة للوحدة، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة تكثف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لضمان توافر السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين.