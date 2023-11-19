تقلبات جوية| خريطة سقوط الأمطار في مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، موضحة أن هناك استمرارًا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانًا.

خريطة سقوط الأمطار

وأضافت الهيئة، أن الأمطار تمتد لتشمل باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، أما القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى فهما على موعد مع الأمطار المتوسطة والرعدية مع تقدم ساعات النهار وتقل شدة الأمطار، فكلما تقدمنا للداخل تصل الامطار إلى خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، والفرصة مهيأة لتشكل السيول على شمال ووسط سيناء.

منخفض جوي متعمق

وذكرت، أن المنخفض الجوي المتعمق متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، إذ تتأثر الدول المطلة على شرق البحر المتوسط (فلسطين - الأردن - سوريا - لبنان- شمال جمهورية مصر العربية).

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة:- العظمى 24 والصغرى 17

طنطا:- العظمى 23 والصغرى 17

مطروح:- العظمى 20 والصغرى 14

دمياط:- العظمى 22 والصغرى 18

الزقازيق:- العظمى 24 والصغرى 17

شرم الشيخ:- العظمى 31 الصغرى 21

الأقصر:- العظمى 28 الصغرى 17

أسوان:- العظمى 28 الصغرى 18

الإسماعيلية:- العظمى 24 والصغرى 18