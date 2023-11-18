الأرصاد تحذر من الطقس.. أمطار رعدية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من ٢-٣ درجات على أغلب الأنحاء، وأنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار الجوي التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا.

كما حذر بيان هيئة الأرصاد من حدوث اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج ليصل إلى (٣_٥) أمتار .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 نوفمبر على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 17

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 25 16

بنهــــا 24 17

دمنهور 23 16

وادي النطرون 24 16

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 24 17

شبين الكوم 24 17

طنطا 23 17

دمياط 22 18

بورسعيد 23 19

الإسماعيلية 24 18

السويس 25 19

العريش 23 15

رفح 23 16

رأس سدر 25 19

نخل 23 09

كاترين 18 07

الطور 27 19

طابا 24 20

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 20 17

العلمين الجديدة 21 17

مطروح 20 14

السلوم 20 13

سيوة 22 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 25 15

بني سويف 25 14

المنيا 25 14

أسيوط 26 14

سوهاج 26 16

قنا 27 17

الأقصر 28 17

أسوان 28 18

الوادي الجديد 29 14

أبوسمبل 28 18