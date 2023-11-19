الأرصاد تنشر نصائح هامة لمواجهة تقلبات الطقس اليوم الأحد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان عاجل لها من تأثر الدول المطلة على شرق البحر المتوسط ( فلسطين-الأردن-سوريا- لبنان - شمال جمهورية مصر العربية) ، بمنخفض جوى متعمق متمركز على البحر المتوسط ، يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا.

وكشفت خرائط الطقس أن المنخفض الجوى يعمل على انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكونغزيرة ورعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

وأعلنت الأرصاد الجوية أن تأثير المنخفض الجوى يبدأ تأثيره الليلة على سواحلنا الشمالية الغربية واعتبارا من اليوم الأحد يتقدم ليشمل كافة السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، وتنتهى رحلته بتأثير قوى على فلسطين و بلاد الشام .

وشددت الأرصاد الجوية على تجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة أثناء سقوط الأمطار ، والاحتماء بمداخل العقارات السكنية، مُحذرة من قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى تجنبا للحوادث، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات والانتظار ، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وتجنب التصوير أثناء الرعد منعا لوقوع حوادث الصعق.

وعن أماكن سقوط الأمطار ( العلمين - الضبعة - الإسكندرية - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ ) قد تكون رعدية على فترات متقطعة.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار على ( السلوم - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) ، وتمتد مساءً إلى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس ) وتصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

وتصل الأمطار إلى الفيوم وبنى سويف وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس على فترات متقطعة .