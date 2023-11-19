أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الأحد 19 -11-2023؛ ارتفاعا بمقدار 30 جنيهاً على الأقل داخل محلات الصاغة، وذلك على مختلف الأعيرة الذهبية المختلفة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 3086 جنيها للبيع و 3109 جنيهات للشراء.

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2700 جنيه للبيع و 2720 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2314 جنيها للبيع و 2331 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 14 نحو 1800 جنيه للبيع و 1813 جنيها للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب إلى 95.97 ألف جنيه للبيع و 96.7 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.6 ألف جنيه للبيع و 21.76 ألف جنيه للشراء

وصل سعر كيلو الذهب نحو 3.1 مليون جنيه للبيع و 3.11 مليون جنيه للشراء.