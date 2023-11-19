45 مليار جنيه قيمة التوزيعات النقدية لشركات البورصة على المستثمرين

24% نموًا فى القيمة

كشفت بيانات البورصة عن إجمالى قيمة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة خلال الفترة من 1/1/2023 إلى 31/10/2023، حيث بلغ قيمة ما تم توزيعه على المستثمرين والمساهمين بهذه الشركات 45.049 مليار جنيه، مقابل 36.3 مليار جنيه بنفس الفترة خلال عام 2022، وذلك بزيادة نسبتها 24%.

تصدر قطاع الموارد الأساسية قيمة التوزيعات بنحو 13.6 مليار جنيه، لعدد 7 شركات بالقطاع، مقابل 10 مليارات جنيه فى عام 2022، وجاء قطاع البنوك فى الترتيب الثانى بتوزيعات 5.1 مليار جنيه، بعدد 5 شركات بالقطاع، مقابل 6.4 مليار جنيه، وفى المركز الثالث كان من نصيب الأغذية والمشروبات وعدد شركاته 8 شركات بقيمة توزيع 10 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه، بنفس الفترة العام الماضى 2022.

كما حل قطاع التوزيع الخدمات المالية غير المصرفية بالمركز الرابع، مسجلًا 5.2 مليار جنيه، مقابل فى العام السابق عليه 2.4 مليار جنيه فى عام 2022، وكان المركز الخامس من نصيب الاتصالات وإعلام تكنولوجيا، بقيمة توزيع 3.1 مليار جنيه، وعدد 4 شركات، مقابل 2.3 مليار جنيه، وخدمات النقل والشحن محتلا المركز الخامس بقيمة توزيعات 1.8 مليار جنيه بعدد 3 شركات، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال العام السابق عليه 2022.

كما أحتل قطاع العقارات المركز السادس بقيمة توزيعات 1.2 مليار جنيه، مقابل 840 مليون جنيه فى عام 2022.... ويسعى أحمد الشيخ رئيس البورصة إلى العمل على تطوير السوق والارتقاء بالعاملين به.

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