صور| استمرار غلق الطريق الدائري لتركيب كمر حديدي بمحور البراجيل الجديد

شهد الطريق الدائرى، مساء اليوم السبت كثافات مرورية مرتفعة، لليوم الثاني علي التوالي، والتي أدت إلي شلل تام بمنطقة القومية و بشتيل والوراق وأحمد عرابي ومحور كمال عامر، بسبب غلق الطريق الدائري.

وذلك للقيام بتركيب الكمر الحديدي الخاص بمحور البراجيل الجديد، ومشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة.

وقام عدداً من فرق المرور بغلق مخارج ومداخل مدينة البراجيل و الواصلة الي الطريق الدائري لتركيب الكمر، وتسبب ذلك في كثافة مرورية عالية أدت إلي شلل تام بالطريق الدائري بدءاً من باسوس الي نزلة أحمد عرابي بالمهندسين .