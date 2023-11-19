عبدالسند يمامة يكشف رؤيته لحل أزمة الديون حال توليه الرئاسة (فيديو)

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن برنامجه الاقتصادي أعده اقتصاديون، مضيفا أن الإصلاح السياسي والتعليمي ومشكلة نهر النيل من إعداده.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن الديون تحتاج إلى اتصال مباشر بالجهات المقترض منها، واتفاق جديد في إعادة جدولة الديون.

إسقاط الديون

وتابع: "لنا حق في إسقاط بعض الديون، لأن مصر فيها 9 ملايين لاجئ، وحمينا أوروبا من موجات هجرة، لذلك نستحق إسقاط الديون".

وأكد عبدالسند يمامة أن موارد الدولة محدودة ويجب أن يكون هناك مقابل لإبعادها عنهم خطر الهجرة، مضيفا أن هناك تواصل بينه وبين عدد من السفراء الغربيين وغير الغربيين لمعرفة خططه وبرنامجه، مؤكدا أنه يحترم دولته وما هو إلا أنه يتحدث عن حزب معارض.