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الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ بالوفد.. عبدالسند يمامة: مصر تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتعليمية

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “عبدالسند يمامة: مصر تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتعليمية”.

 

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات، أبرزها:

ــ عبدالسند يمامة: أطالب بهيئة قومية لها قرارات مستقلة للنهوض بالتعليم

ــ لابد من ضبط المنظومة القانونية لتنفيذ الإصلاح التشريعي

ضرورة إضافة نصوص دستورية تمنح مجلس الشيوخ اختصاصات أوسع

ــ أعهد بالإصلاح الاقتصادي لعلماء متخصيين في الماليات

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: المرشح عبدالسند يمامة ومشاركة المواطنين الإيجابية

ــ وزير الخارجية في جولة للدفع بمسار وقف الحرب 

ــ 50 ألف شهيد ومصاب ومفقود في غزة

ــ “السيسي” يطالب بوقف الحرب الإسرائيلية ويؤكد رفض مصر القاطع تهجير الفلسطينيين

ــ روسيا ترسل 190 طنًا مساعدات إغاثية 

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