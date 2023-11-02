وزير التربية والتعليم: الطلاب المتفوقون يلتحقون بمدارس التعليم الفني

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن التحاق الطلاب المتفوقين بمدارس التعليم الفني وليس العكس كما كان سابقًا.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتأهيل لتنمية مهارات التميز، اليوم الخميس، بحضور الدكتور حسن شحاته وزير العمل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الحاصلين على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن الصورة انعكست فكان الأول الإقبال الأكبر على الالتحاق بالثانوى العام أما الآن يلتحقون بالمدارس الفنية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن برنامج الحكومة المصرية يقوم على ثلاثة محاور فى تطوير المنظومة التعليمية، منها الأمن القومى والانتماء والولاء والتشغيل للخرجيين.

تغيير صورة التعليم الفني

واكد وزير التربية والتعليم أن التعليم الفنى غير الصورة الذهنية بدليل أن هناك قوائم انتظار فى الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم قبل انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية للعمل، ولهم مسار آخر فى التعليم الجامعية ويحققون التفوق المطلوب لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إنشاء 69 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجاري تجهيز مائة مدرسة أخرى.

2.3 مليون طالب في التعليم الفني

وأعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وجود 230 منهجا دراسيًا في مدارس التعليم الفني ليتقن الطالب مهارات المستقبل ومهارات مستدامة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن عدد طلاب التعليم الفني يبلغ 2.3 مليون طالب، ويتم تخريج ما يقرب من 700 طالب سنويا.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن تقرير البنك الدولي في 2014 كان يتحدث عن خريجي التعليم الفني كعدد وليس كجودة وتأهيل.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى استحداث شراكة مع سوق العمل وهي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتم تغيير مناهج التعليم الفني.

تعاون لربط طلاب التعليم الفني بسوق العمل

ووقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون بين مع شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز؛ لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج.

وشهد توقيع بروتوكول التعاون بين التعليم الفني وشركة التأهيل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.







