230 منهجًا دراسيًا عن مهارات المستقبل في مدارس التعليم الفني

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، 230 منهجا دراسيًا في مدارس التعليم الفني ليتقن الطالب مهارات المستقبل ومهارات مستدامة.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن عدد طلاب التعليم الفني يبلغ 2.3 مليون طالب، ويتم تخريج ما يقرب من 700 طالب سنويا.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن تقرير البنك الدولي في 2014 كان يتحدث عن خريجي التعليم الفني كعدد وليس كجودة وتأهيل.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى استحداث شراكة مع سوق العمل وهي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتم تغيير مناهج التعليم الفني.

تعاون لربط طلاب التعليم الفني بسوق العمل

ووقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون بين مع شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز؛ لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج.

وشهد توقيع بروتوكول التعاون بين التعليم الفني وشركة التأهيل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمى وتقديم مستوى دولى عالمى.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتمثل فى بعض المشروعات والتى تشمل منها، مشاركة المشروعات والتى تشمل مدارس التعليم الفنى المتخصصة فى تخريج العمالة القادرة على المنافسة فى سوق العمل.

إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتطوير التعليم الفني

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إنشاء ٦٩ مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجاري تجهيز ١٠٠ مدرسة فى هذا الإطار، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وإنشاء مدارس تعليم عام، بمستوى عالى وأسعار مخفضة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة.

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا متطورًا من التعليم الفني تطبق المعايير الدولية في عمليه التدريس والتدريب داخل هذه المدارس.

ويميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية وجود شريك خاص مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالمنظومة التعليمية الفنية داخل مصر.

وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على التدريب العملي في شركات خاصة بالشريك الصناعي بأعلى الأنظمة العالمية واتاحه الفرصة للمتفوقين من خريجي المدارس بالتعيين فيها والحصول على شهادات خبرة خلال فترة التدريب.