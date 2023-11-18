النصاب الشرعي للزكاة على فوائد البنوك

الزكاة على فوائد البنوك التي يحصل عليه الشخص من شهادات الاستثمار أو من خلال الودائع النقدية، من الأمور التي يحوم حولها لغط كبير، ولا يعرف الكثير النصاب الصحيح للزكاة على تلك الفوائد.

وإليكم جميع أحكام الزكاة على فوائد البنوك التي يحصل عليها الشخص من شهادات الاستثمار في البنوك.

أكدت دار الافتاء، أن الزكاة على شهادات الاستثمار في البنوك أو من خلال الودائع النقدية تحسب على المبلغ كامل بعد خصم الديون منه وتسديدها إذا كان هناك دين، ومن ثم يخرج المزكي 2.5 على أصل شهادات الاستثمار والعائد إذا كان يدخره ولا ينفق منه.

ولكن اذاك كان صاحب الشهادات ينفق من عائد الشهادات يخرج الزكاة على أصل المال فقط.

متى تجب الزكاة على فوائد شهادات الاستثمار أو من خلال الودائع النقدية

وأكدت دار الإفتاء، إن زكاة المال تجب في شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعا ومرور عام هجري عليها، لأن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سواء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.

ولكن إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري فلا زكاة في شهادات الاستثمار.