حزب الله يعلن استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي دعمًا لغزة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أنه قام باستهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدً أن ذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وقال حزب الله، في بيان، إنه «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم السبت موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة».

يأتي ذلك الهجوم بعد سلسلة من الهجمات التي شنها حزب الله صباح اليوم السبت، وإسقاطه طائرة إسرائيلية من طراز «هيرمز 450»، بواسطة صاروخ أرض – جو.

كما أعلن حزب الله، أمس الجمعة، استهداف تجمع لجنود الاحتلال.

وأشار في بيان له إلى أن الاستهداف وقع بالقرب من مثلث الطيحات وموقع المرج وثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

ولليوم الـ43 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 سيدة.

وذكر المكتب الحكومي، في بيان، أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ نحو 200 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى 51 صحفيا.

وأوضح أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.

وزاد إجمالي عدد الإصابات عن 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

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