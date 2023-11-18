السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

صفارات الانذار
صفارات الانذار

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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علام: مؤتمر الإفتاء مثَّل صرخة مبكرة لإنقاذ أهل غزة 

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الهلال الأحمر: أكثر من 100 ألف ساعة عمل لإدخال المساعدات لقطاع غزة

إخلاء مجمع الشفاء

 ونقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال طالب بإخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة.

مصطفى مدبولي

وفي السياق ذاته، أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لإطلاق  قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.

الجريدة الورقية